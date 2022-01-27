مقتل 20 من ميليشيات «الشباب» على يد الجيش الصومالى

جدة - نرمين السيد - لقى ما يزيد على 20 عنصرا من ميليشيات جماعة الشباب الإرهابية، أحد أذرع تنظيم القاعدة فى الصومال، حتفهم، خلال عمليات عسكرية نفذها الجيش الصومالى فى محافظة غلجدود، وسط البلاد.





وقالت وكالة الأنباء الصومالية، نقلًا عن مصادر لها، فى الجيش الصومالى، إن القوات تمكنت من عن حجز متفجرات كانت تستهدف الإضرار بالشعب الصومالى، مؤكدة أن القتلى كان بينهم قادة من حركة الشباب الإرهابية".

الإرهاب فى الصومال

وأوضح قائد الجيش الصومالى، أودوا يوسف راغى، أن الجيش كثف عملياته فى الأيام الأخيرة للقضاء على الإرهاب، وهو ما أحبط على إثره عدة هجمات إرهابية.

والاثنين الماضى، قتلت القوات الخاصة بالجيش الصومالى ستة مسلحين من حركة الشباب الإرهابية وأحبطت هجوما بسيارة مفخخة كان يستهدف قاعدة عسكرية فى مدينة جوريل فى منطقة جلجدود بوسط الصومال حسبما أفاد مسؤولون محليون أمس.

وقال قائد الجيش فى تصريحات صحفية إن قائد المسلحين الذى كان مسؤولا عن جوريل ومدينة البور فى المنطقة من بين القتلى.

وأضاف "قتلنا 6 مسلحين من حركة الشباب وأحبطنا تفجير سيارة مليئة بمواد متفجرة كان المسلحون يعتزمون تفجيرها فى قاعدة تابعة للجيش الوطنى الصومالى فى جوريل".