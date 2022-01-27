كورونا فى بريطانيا.. حصيلة إصابات مفزعة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة البريطانية فى بيان لها حول الوضع الوبائى، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد، إلى 16 مليونًا و149 ألفًا و319 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 154 ألفًا و702 حالة.

وفى وقت سابق الأربعاء قالت الوكالة الوطنية الصحية فى بريطانيا، إنها متخوفة من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أغلب الإصابات المسجلة فى الفترة الحالية فى البلاد ربما تكون نتيجة سلالة جديد من متحور أوميكرون.

والثلاثا، أكد وزير النقل البريطانى جرانت شابس أنه سيتم إلغاء اختبارات كورونا للمسافرين الملقحين ضد "كوفيد 19"، عند عودتهم إلى بريطانيا خلال عطلة نصف العام بدأ من 11 فبراير.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.