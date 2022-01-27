الكهرباء السعودية توضح شروط إيصال الكهرباء بدون صكوك وخطوات توصيل الكهرباء

في ظل القرارات التي أصدرتها البلدية وشركة الكهرباء السعودية بأن جميع من يرغب في توصيل الكهرباء لابد أن يكون له صك ملكية خاص بالمنزل المقيم بداخله، كان هناك الكثير من الأشخاص يعانون من عدم القدرة على الاستفادة من الكهرباء وهذا لأنهم لا يمتلكون لصك ملكية خاص بالمنزل المقيمين بداخله، ومن هنا تم إصدار قرار من قبل خادم الحرمين الشريفين للتيسير على هؤلاء المواطنين المتضررين ومساعدتهم في الاستفادة من الكهرباء وهذا ما سنتعرف عليه خلال موضوعنا.

ومن جانبها أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن عدة إجراءات تتطلب أولاً توصيل الكهرباء إلى المنازل التي ليس لها سند ملكية خاص بها، وتختلف هذه الإجراءات عن توصيل الكهرباء إلى هذا المنزل لأول مرة ، أو مجرد تعديل على الخدمة ، وبالتالي ، فقد سهلت حكومة المملكة العربية السعودية توفير الكهرباء للمنازل دون الحاجة إلى سند ملكية ، مع مراعاة الشروط والضوابط المحددة التي سنشرحها في هذا المقال.

ما هي شروط الحصول على إيصال الكهرباء بدون صك ملكية

تم إصدار قرار ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ينص على مساعدة المواطنين الذين لا يمتلكون صكوك ملكية وبالتالي لا يستطيعون الحصول على إيصال الكهرباء ولكن هذا مع توافر بعض الشروط وهي كالآتي:

أولًا أن يكون المتقدم يمتلك بطاقة أو هوية وطنية.

ثانيًا أن يتم تقديم الطلب من خلال المكتب الهندسي المعتمد من أمانة المنطقة.

ثالثًا أن يتم توفير مخطط خاص بالموقع.

رابعًا أن يتم تقديم الطلب بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني “سبيل”.

سادسًا أن يكون الموقع المراد توصيل الكهرباء له هو موقع معد بالفعل للسكن أو الإقامة بداخله.

يتم التأكد من جميع النقاط وبعد ذلك يتم إرسال الطلب إلى شركة الكهرباء وانتظار الرد بالرفض أو القبول.

خطوات الحصول على إيصال الكهرباء

قامت شركة الكهرباء السعودية بالإعلان عن الخطوات الخاصة بالحصول على إيصال الكهرباء للأشخاص الذين لا يمتلكون لصكوك الملكية وهذه الخطوات تختلف في حال كانت هذه هي المرة الأولى لتوصيل الكهرباء وهي عبارة عن الآتي: