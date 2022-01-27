تطبيق صحتي 1443 خطوات الحصول على أجازة مرضية عبر التطبيق وما هي الفئات المسموح لها بالأجازة

منذ تفشي أزمة كرورنا في العالم أجمع قامت المملكة العربية السعودية باتخاذ خطوات قوية للحفاظ على سلامة مواطنيها من العدوى وانتشار المر ض، وأهم هذه الخطوات هي قيامها بتحويل الكثير من الخدمات إلى النظام الإلكتروني للتسهيل على المواطنين والتقليل من حاجتهم للاختلاط أو الذهاب لإنجاز المهام الحكومية المتكررة، ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي أعلنت عنها المملكة هو تطبيق صحتي التابع لوزارة الصحة بالمملكة والذي يسهل على المواطن المصاب أو المريض الحصول على إجازة مرضية له أو لعائلته وسنتعرف في السطور القادمة على الخطوات اللازمة لعمل ذلك.

خطوات الحصول على إجازة مرضية عبر تطبيق صحتي

يستطيع المواطن أن يحصل على إجازة مرضية عبر تطبيق صحتي عن طريق الخطوات التالية:

أولًا الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بتطبيق صحتي.

ثانيًا يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالإجازة المرضية وكتابة البيانات الشخصية.

يستطيع المواطن أيضًا أن يقوم بالتسجيل في التطبيق باستخدام حساب النفاذ الوطني.

ثالثًا يتم الضغط على الحصول على الإجازة.

ما هي الفئات المسموح لها بالحصول على إجازة مرضية

كل من أصيب بمرض يستطيع أن يحصل على إجازة مرضية ولكن هناك فئات معينة يتم السماح لهم بالحصول على الإجازة بشكل مباشر وليس كبعض الفئات الأخرى التي يوضع لها شروط معينة للقبول أما الفئات المسموح لها فهم كالآتي:

أولًا فئة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عام.

المريض أو المصاب المكتمل التحصين ودون ذلك يتم استثناءه من التطبيق.

الأشخاص الذين تم استثناءهم من الأفراد المرضى أو المصابين.

كيف يتم استخراج الإجازة المرضي من تطبيق صحتي

يتم استخراج الإجازة المرضي من تطبيق صحتي عبر الخطوات التالية:

أولًا يتم فتح حساب شخصي داخل تطبيق صحتي.

ثانيًا يتم الضغط على أيقونة الإجازات المرضية، ثم بعد ذلك يتم كتابة الرمز الخاص بالإجازة المرضية في الخانة المخصصة له.

ثالثًا يتم الضغط على مربع استعلام وسنجد جميع التفاصيل الخانة بالإجازة المرضية، وسنجد أيضًا زر استخراج الشهادة المرضية وهو الضغط على كلمة طباعة ومن ثم الحصول على نسخة من الإجازة المرضية وتقديمها للجهة المختصة.

طريقة إضافة تابع في تطبيق صحتي

يعد تطبيق My Health أحد أحدث التطبيقات التي أطلقتها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية مؤخرًا، حيث يتم استخدامه لتحديد مواعيد التطعيمات ضد فيروس كورونا ، فضلاً عن تقديم العديد من الخدمات الأخرى مثل تحديد المواعيد لزيارات المستشفى. وكذلك عرض الحالة الصحية للمواطنين والمقيمين بجانب أمور اخرى مهمة فى ما يخص الحالة الصحية للموظف و المواطن فى المملكة