نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية اسقاط السيارات التالفة من سجلات المرور في السعودية 1443 والشروط اللازمة في المقال التالي
كيفية اسقاط السيارات التالفة من سجلات المرور يطرح عدد كبير من الأشخاص في جميع انحاء السعودي التساؤل عن خطوات لإسقاط السيارة التالفة في السعودية او السيارات التي انتهى عمرها الافتراضي من سجلات المرور في السعودية، وهي الخدمة التي تتيحها المرور السعودية ولكن بناء على بعض الضوابط والشروط اللازمة وكذلك هناك آلية معينة يتم من خلالها اجراء هذه الخدمة، حيث قامت بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بذلك الادارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها على المواقع المختلفة، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على كيفية اسقاط السيارات التالفة من سجلات المرور في السعودية وما هي الشروط اللازمة.
اسقاط السيارات التالفة من سجلات المرور السعودية
قامت الادارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بطرح بيان رسمي يتضمن إمكانية اسقاط السيارات التالفة او السيارات المهملة من سجلات المرور في السعودية، حيث قامت بتقديم دعوة للمواطنين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء بمنح الملاك الذين يمتلكون سيارات مهملة أو سيارات تالف إمكانية اسقاط السيارات من سجلات المرور، وذلك بداية من تاريخ 1 من شهر مارس 2022، وذلك بناء على الضوابط والآلية التي أعلنت عنها الادارة العامة للمرور لكي يتم اجراء هذه الخدمة لملاك السيارات المهملة.
كيفية اسقاط السيارات التالفة من سجلات المرور في السعودية
يمكن اسقاط السيارات التالفة أو المهملة في المملكة العربية السعودية والخاصة بالملاك من السجلات الخاصة بالمرور في السعودية، وذلك من خلال اتباع آلية معينة وهي على النحو التالي.
- يتم الالتزام بسداد كافة المخالفات المرورية التي تم فرضها مسبقا على السيارة المراد اسقاطها من المرور.
- من الضروري ان يتم التأكد من سريان رخصة السير الخاصة بالسيارة حتى الوقت المقدم به الطلب.
- يتم احضار كافة الأوراق اللازمة والتي تثبت أنه قد تم بيع السيارة الى المحال الخاصة بالتشليح.
- يشترط ان يتم ارفاق كافة الأوراق الالتزام بالإضافة الى رخصة السير وكذلك كافة اللوحات التي تخص السيارة.
- يتم تسليم كافة الأوراق المطلوبة رسميا الى الإدارة العامة للمرور لكي يتم اسقاط السيارة من السجلات المرورية في المملكة العربية السعودية.
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