اطلب والموافقة فورية من شركة إمكان أسرع تمويل يصل لـ50 الف ريال وبدون كفيل ولاتحويل راتب

من أفضل مصادر التمويل بالمملكة تمويل شركة إمكان بمزاياه العديدة حيث يمول عملائه بدون كفيل وبدون تحويل راتب وعلى فترة سداد كبيرة يحددها العميل وبشروط ميسرة للغاية، حيث تقدم شركة إمكان للتمويل في المملكة، العديد من المنتجات وأبرزها التمويل المصغر من شركة إمكان، المصمم ليلبي احتياجات العملاء المالية بعد تحقق شروط وإجراءات سهلة وبدون كفيل أو تحويل راتب، والذي يتميز أيضًا بسهولة الحصول على التمويل إلكترونيًا عن طريق تطبيق إمكان للهواتف الذكية، وهو متاح لكل العاملين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ومن خلال مقالي نوضح المزايا لهذا التمويل والشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل وكذلك كيفية التقدم لطلب التمويل وكما نوضح ايضا كيفية تحميل تطبيق شركة امكان من خلال التطبيقات بالروابط المختلفة لتحميله على الهاتف المحمول.

اهم مميزات التمويل المصغر من شركة إمكان:

لتمويل شركة امكان مزايا عديدة اهمها مايلي:

من أهم مزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال تمويل شركة امكان لا يُشترط موافقة جهة العمل.

كما من مميزات تمويل امكان لا يتطلب التمويل المصغر تحويل راتب.

ومن اهم مزايا التمويل إنه يمكن الحصول على مبالغ الدعم حتى 50 ألف ريال سعودي، علملً بأن التمويل يبدأ من 2000 ريال

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل المصغر من شركة إمكان:

قامت شركة إمكان للتمويل من خلال صفحتها الرسميى عبر تويتر عن توضيح بعض الشروط للحصول على التمويل المصغر لشركة امكان وتشمل هذه الشروط التالي:

يشترط ان يكون طالب القرض سعودي الجنسية.

يشترط ان يكون طالب القرض ان يكون عمره يتراوح ما بين 25 إلى 60 سنة.

يشترط ان يكون طالب القرض ان يكون من العاملين في القطاع المدني ( شبه الحكومي – القطاع الخاص – المتقاعدين).

يشترط ان يكون طالب القرض أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم بطلب التمويل 5000 ريال سعودي.

يشترط ان يكون طالب القرض أن يكون لدى المتقدم سجل ائتماني جيد.

يشترط ان يكون طالب القرض أن تكون مدة الخدمة للقطاع الخاص للتمويل الميسر (6 أشهر).

كيفية التسجيل في التطبيق للحصول على تمويل شركة امكان:

يتم التسجيل لطلب تمويل شركة امكان بخطوات بسيطة وهى كالتالي: