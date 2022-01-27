البرازيل تتخطى الرقم القياسى لـ إصابات كورونا اليومية

جدة - نرمين السيد - وبهذه الإحصائية، تكسر البرازيل الرقم القياسى للإصابات الجديدة بالفيروس التاجى، الذى سجلته يوم 14 يناير الجارى حيث رصدت 204 آلاف و854 حالة

ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفادت الصحة البرازيلية، فى بيان لها، بأن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى البلاد وصل إلى 24 مليونا و535 ألفًا و884 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 624 ألفًا و413 حالات منذ بدء الجائحة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم فى أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالثة بعد أمريكا والهند تسجيلا للإصابات.

كورونا فى البرازيل

وأفادت تقارير صحفية، بأن العدد الفعلى لـ حصيلة الإصابات بـ كورونا، قد يختلف بشكل ملموس عما يرد فى الإحصاءات اليومية، مرجعة السبب إلى أن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.