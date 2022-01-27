“بالخطوات” اعرف طريقة تحميل لعبة بيس eFootball PES 2022 الإصدار الجديد بعد تطويرها من الشركة

لعبة بيس هي واحدة من أفضل وأنجح الألعاب التي تحاكي عالم كرة القدم، وهي لعبة متطورة للغاية تم إنشاءها، وتطويرها في اليابان بواسطة شركة كونامي، وبسبب ما حققته اللعبة من نجاحات في عالم الويندوز والبلاي ستيشن قررت الشركة طرح اللعبة في عام 2018 على الهواتف المحمولة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول لعبة بيس تابع هذا المقال.

طريقة تحميل لعبة بيس eFootball PES 2022

تم تطوير لعبة بيس وتغير اسمها إلى أي فوتبول، ولكن هذا لا يغير من طريقة اللعب أو الإطارات الموجودة في اللعبة بالعكس بل يزيد من مميزاتها، وهذا حيث أصبحت اللعبة ذات إطار إلكتروني، ويمكنك أن تلعب اللعبة أمام أي شخص في العالم عن طريق الإنترنت، ولعبة بيس من الألعاب الفردية الجماعية أي يمكنك أن تلاعب الكمبيوتر بمفردك أو أن تلاعب أحدًا أون لاين، أو تلعب أمام أصدقاءك، ولقد حققت اللعبة العديد والعديد من الأرباح، وهذا بسبب إقبال الشباب الشديد عليها، وحب الكثير منهم لها.

يمكنك لعب أكثر من بطولة أو اتخاذ أكثر من وضع داخل اللعبة حيث يمكنك لعب بعض المباريات الودية والتعرف على الفرق، وعلى طريقة اللعب السهلة للغاية أو يمكنك أن تلعب البطولات، ولقد تم تطوير اللعبة، ووضع فيها اختيار اللاعبين عشوائيًا حيث يمكنك أن تختار أربع فرق، ومن ثم يختار لك اللاعبين الموجودين في تلك الفرق بطريقة عشوائية، ولكن هنالك أيضًا القدرة الجميلة لإنشاء واقع افتراضي فمثلًا هناك إطار كن أسطورة حيث يمكنك الاختيار أن تعيش حياة لاعب أو إن تكون بإنشاء لاعب وتطوير مهاراته، وجعله أسطورة في هذا الواقع الافتراضي.

طريقة تحميل اللعبة “بيس” على الجوال

بسبب نجاح لعبة بيس الساحق في مجال ألعاب الفيديو على البلايستيشن، ونجاحها أيضًا في تمثيل اللعبة الشعبية الأولي طورت الشركة اللعبة لتتناسب مع حاملي الهواتف، وقد جعلت خطوات لعب تلك اللعبة في غاية السهولة والإبداع، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط التالية: