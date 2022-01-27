طريقة التسجيل في منصة الإحسان ehsan.sa الخيرية 1443 شروط التقديم للاستفادة من التبرعات

طريقة التسجيل في منصة الإحسان هناك العديد من الجمعيات الخيرية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية والهدف الأساسي من كل هذه الجمعيات هو مساعدة كافة الأسر المحتاجة و الفقيرة التي لا تقدر على مواجهة أعباء الحياة، لهذا فإن جمعية الإحسان الخيرية من أكثر الجمعيات الخيرية النشطة والفعالة التي تقدم كافة وسائل المساعدة التي يمكن أن تساند المواطنين في أعباء الحياة وتوفير حياة كريمة لهم، لذلك يهتم العديد من المواطنين السعوديين على معرفة طريقة التسجيل في منصة الإحسان للاستفادة من المساعدات والخدمات و التبرعات التي توفرها الجمعية.

طريقة التسجيل في منصة الإحسان السعودية الخيرية

هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن طريقة التسجيل منصة الإحسان السعودية لكي يستطيعون الحصول على التبرعات و المساعدات المالية و المواد الغذائية و العلاجية التي تقدمها الجمعية لمساعدة المواطنين المحتاجين، وطريقة التسجيل هي:

يقوم المواطن بالتوجه إلى المنصة الرسمية الإلكترونية لجمعية الإحسان الخيرية.

بعد ذلك قم بالنقر على الثلاث نقاط أعلى الشاشة.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك سيطلب منك ادخال رقم الجوال.

ثم النقر على انك لست روبوت.

سيتم إرسال كود التحقق في رسالة نصية قم بإدخال الكود في المكان المخصص لها.

سيظهر أمامك نموذج التقديم إلى من منصة الإحسان كمستفيد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة من الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، محل الإقامة.

بعد ذلك قم بالنقر على تسجيل الدخول.

هكذا سيتم تسجيلك في منصة الإحسان الخيرية و تستطيع الاستعلام عن المساعدات التي تقدمها الجمعية والحصول عليها.

شروط التسجيل في منصة الإحسان السعودية كمستفيد

تسعى كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلى تحقيق المساواة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لذلك تسعي دائما كافة الجمعيات الخيرية وعلى رأسهم جمعية الإحسان السعودية هو مساعدة الأسر المستحقة للمساعدات، لذلك وضعت مجموعة من الشروط و الضوابط التي يشترط توافرها في المتقدم، الشروط هي: