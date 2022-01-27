نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود فري فاير 2022 أحدث اكواد لعبة Free Fire من موقع قارينا لاستبدال الاكواد الصالحة للجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث كود فري فاير الخاص بالشرق الأوسط لعام 2022 من موقع قارينا الرسمي للعبة للحصول علي الكثير من المكافئات والهدايا المقدمة من لعبة Free Fire، كل فترة والأخري تقوم لعبة فري فاير بتحديث الأكواد الخاصة بها عن طريق موقعها الرسمي وهو Garena، وذلك لأن تلك الأكواد ذات أهمية كبيرة وخاصة لمحبين لعبة Free Fire الشهيرة، وذلك لأنها تمنح اللاعبين الكثير من المزايا منها أشهر الرقصات الموجودة في اللعبة مثل رقصة القراصنة ورقصة القلب وغيرهم من الرقصات الأخري الشهيرة.

كود فري فاير

أن اكواد فري فاير هي عبارة عن مجموعة من الحروف وأيضا من الأرقام المختلفة التي عند تكونها تعطي لك كود يمنحك الهدايا مثل الأسلحة والسكنات أو الرقصات أو الجواهر وغيرها الكثير من المكافئات والجوائز، كما أن كل كود سوف تقوم باستعماله سيمنحك ميزة مختلفة فكل كود فري فاير خاص بهدية واحدة فقط ومن ضمن تلك الهدايا ما يلي:

كود يمنحك سكنات متنوعة ومختلفة.

الحصول علي الكثير من الأسلحة الحديثة.

جميع رقصات اللعبة سواء كانت قديمة أو حديثة.

أكواد تمنحك فتح بكجات تحتوي علي الكثير من الجواهر.

كودات فري فاير

سنتعرف علي أحدث تلك الأكواد المقدمة من مركز قارينا فري فاير الغير مستعملة والصالحة للجميع لعام 2022 وهي مايلي:

كود للحصول علي 4 الف جوهرة: AZGB 8U8I 1QML

استعادة فري فاير هو: Y7PS 1HR6 23H4

كود سكنات خاص بالملابس وهو: SHOW 4RTP 2019

صندوق يحتوي علي الأسلحة وهو: MNWNA5A8BLQE

كود خاص برقصة العرش وهو: Y8PS 1HR6 HPAM

للحصول علي 10 الف جوهرة هو: YAPQSSRUEYVD

كود جلد التنين وهو: SD19 RKJ1 75GR

استبدال اكواد فري فاير

يوجد الكثير من المواقع المهكرة والغير رسمية التي تقوم ب استبدال اكواد فري فاير وتنزيلها ولكن تلك المواقع تقوم باختراق حسابك وتسبب الكثير من الأضرار، لذلك يجب أتباع والتعامل مع المواقع الرسمية مثل موقع غارينا وهو الموقع الرسمي الذي يقوم باستبدال الاكواد والذي سنتعرف عليه فيما يلي: