شروط قرض الأسرة من بنك التسليف واهم الفئات المستفيدة من المواطنين السعوديين

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من احدى البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية ويعمل البنك على تقديم خدمات وتسهيلات بنكية لعملائه وخصوصاً الأشخاص ويعمل على منحهم قروض تمويلية ومن هذه القروض قرض الزواج وقرض أهل وكذلك قرض ترميم كما قدم أيضاً قرض كنف، ويقدم أيضاً قروض بنك التسليف، ويعتبر قرض التسليف عبارة عن قرض أسري ويعمل البنك على تقديم بعض الخدمات الأخرى لكي يحصل كل موطن على الاستفادة الكاملة منها وذلك طبقاً لقواعد وشروط محددة يقوم البنك بوضعها، وسوف نتعرف في هذا المقال عن شروط الحصول على قرض الأسرة، واهم الفئات المستفيدة من المواطنين السعوديين.

شروط قرض الأسرة التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية

وضع البنك عدة شروط يجب أن تتوفر لكي يتم القرض بنجاح، ومن الشروط التي وضعها البنك:

يجب أن يكون عمر المقترض 70 عاماً وعمر الكفيل 55 عاماً.

كما يجب أن لا يزيد نصيب الفرد عن 200 ريال سعودي وبعد ذلك يتم عملية نصيب الفرد ثم ينقسم الدخل الخاص برب الأسرة على عدد الأفراد الموجودة أما بالنسبة للذكر إذا لم يكتمل عمره 24 سنة يكون من ضمن أفراد الأسرة بشرط أن لا يكون قد سبق له الزواج.

أما إذا كانت صاحبة القرض سيده تستحق الحصول على القرض الأسري إذا كانت سيدة مطلقة أو أرملة وكذلك تعول أطفال.

الفئات المستهدفة من المواطنين السعوديين

بمنتج تمويل الأسرة يهدف بنك التنمية الى إتاحة الكثير من التمويلات ومن ابرزها منتج تمويل الأسرة ووضعت شروط ومنها وجود فئة معينة من حقها هذا التمويل وهذه الفئة الآتي: