كيفية التغلب على الأرق.. نصائح ذهبية للنوم العميق وبهدوء تأخذك لعالم الأحلام بدون أدوية

كيفية التغلب على الأرق، يعاني كثير من الناس من عدم النوم السليم، أو النوم المتقطع بسبب الضغوطات التي تكون موجودة في الحياة، فيجعل كثير من الناس تأخذ المنوم، والأرق شيء يأتي لكل الأشخاص سواء كان رجل أو سيدة، وبسبب المشاكل في الدراسة أو في العمل أو في المنزل، يجعل كل شخص متعرض بسهولة للأرق.

كيفية التغلب على الأرق

النوم نعمة من الله عز وجل حيث ان النوم هو الذى يجعل المخ يعمل بشكل سليم والجسم في صحة جيدة، لذلك مشكلة الارق تؤدى للأطراب العصبي والنفسي غير المشاكل الصحية المترتبة على عدم النوم الجيد، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر واطراب الهرمونات والانزيمات بالجسم، لذلك نعرض أسباب الارق واسهل طرق للخلص منه.

أسباب الأرق المفاجيء

أي مشكلة كبيرة تواجه الشخص، سواء رفده من العمل؛ أو وفاة شخص يحبه.

ان يحتاج أن يكون لديه أمان، أو أن غيره يهتم به.

لابد ان يكون الشخص يأكل طعام صحي.

الافراط في شرب القهوة والشاي، في اليوم أكثر من ثلاثة مرات.

عدم انتظام مواعيد الاكل.

الافراط في استعمال العطور النفاذة.

ولكن يمكن أن يعطر الشخص جسمه بعطور خفيفة، بعدها يذهب إلى السرير، حتى ينام خصوصاً إذا كانت العطور الذي يستخدمها، برائحة الفل أو الياسمين أو اللافندر.

تمارين التنفس للنوم الجيد

تساعد تماريت التنفس على النوم الجيد لذلك يم عملها كالاتي:

يجب على الشخص قبل أن ينام، أن يأخذ نفس طويل.

وبعد ذلك ينتظر ربع ساعة، وبعد ربع ساعة، يخرج النفس الطويل.

نصائح قبل النوم

الابتعاد عن شرب المنبهات قبل النوم.

يجب أن يبتعد كل شخص عن شرب الشاي أو القهوة، قبل أن يذهب إلى السرير، بستة ساعات.

لابد ان يشرب الشخص المشروبات الصحية، مثل الينسون والحليب الدافئ، والنعناع.

لعب الرياضة باستمرار، ويجب على كل سيدة ورجل، لعب الرياضة كل يوم، في صالة تدريب، أو حتى في المنزل.

فالتمارين الرياضية تكون مريحة جداً للنفس.

الابتعاد عن الضوضاء لنوم عميق

يجب البعد عن أي صوت عالي، أو صوت مزعج.

فالأصوات المزعجة توتر أي شخص.

يمكن وضع السماعة في الأذن، على موسيقي هادئة.

تغير لون الغرفة

لون غرفة الشخص تساعد على راحته وهدوءه، فالألوان الفاتحة مثل اللون الأبيض أو الأزرق الفاتح، يجعل الشخص مرتاح وينام بكل هدوء، أما الألوان الغامقة، توتر الشخص وتقلقه.

في هذه المقالة كيفية التغلب على الأرق، تحدثت عن أسباب الأرق، وطرق لعلاج الأرق؛ فالأنسان بدون أن ينام لا يستطيع أن يعيش في الحياة، عدم النوم السليم يتعب جسم الأنسان، يجب على كل رجل وكل سيدة أن يناموا نوم سليم، حتى يحصل كل رجل وسيدة على صحة جيدة.