متى تنزل الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي توقيت ايداع الضمان المطور بالبنوك 1443

متى تنزل الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي موعد نزول الضمان المطور الدفعة الجديدة، بمظهر عدد كبير من المتقدمين الجدد فى نظام الضمان الاجتماعي المطور رسائل الموافقة على طلب الضمان الخاص بهم، والتي أعلنت وزارة الموارد البشرية أنها سوف تقوم بإرسالها للمقبولين والتي تفيد انه تم التحقق من طلبهم ويتم صرف معاش الضمان له مع الدفعة المقبلة، لذلك يبحث عدد كبير من المستفيدين من معاش الضمان عن موعد نزول الدفعة الجديدة خاصة أنه لم يتم تحديد موعد ثابت لنزول الأموال في حسابات المستخدمين في ظل تطبيق نظام الضمان الجديد، كما أن المواطنين الذين استلموا رسائل تفيد بقبول طلبهم ينتظرون بداية صرف الضمان الدفعة الجديدة المقرران تكون خلال شهر فبراير المقبل.

متى تنزل الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي

ومن جانبها وزارة الموارد البشرية القائمة على نظام الضمان الاجتماعي المطور، أكدت أنها قد أودعت الدفعات المستحقة لشهر يناير في حساب المستفيدين بشكل تدريجي، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الجديدة من الضمان سواء للمستحقين القدماء أو الجدد خلال شهر فبراير المقبل ولن تحدد تاريخ حتى الآن، ولكن أكدت الوزارة عبر موقعها الرسمي على تويتر انها تسعى لتوحيد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي في يوم محدد من كل شهر، ولكن ما يقف عقبة بينها وبين ذلك هو عدم الانتهاء من فرز وقبول طلبات المتقدمين الجدد للانضمام للمعاش، وسوف تقوم بإيداع الدفعة الجديدة من الضمان في حسابات المستفيدين خلال شهر فبراير على عدة فترات حتى تنتظم عملية صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في موعد موحد لجميع المستحقين.

الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور وصرف الدفعة الجديدة

ويمكن لجميع المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور المنتظرين موعد نزول الدفعة الجديدة، متابعة نزول الدفعة في حسابة والإستعلام عن حالة الضمان وذلك من خلال الرابط المخصص بموقع الضمان الاجتماعي المطور المخصص من قبل وزارة الموارد البشرية للاستعلام عن كل ما يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي من تقديم أوراق أو حسابات المستفيدين أو موعد نزول الدفعات الجديدة، ويمكن إتمام الاستعلامات من خلال هذه الخطوات.