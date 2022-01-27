طلب جديد للأمير أندرو في قضية الاعتداء الجنسي

طالب الأمير البريطاني أندرو، يوم الأربعاء، بمحاكمته أمام هيئة محلفين لتبرئة نفسه في شكوى الاعتداء الجنسي التي يواجهها في نيويورك.

وقال محاميه في مذكرة "يطلب الأمير أندرو محاكمة أمام هيئة محلفين في جميع أسباب الإجراءات المثبتة في الشكوى".

وتزعم المدعية فيرجينيا جوفري أنها مارست الجنس مع الأمير عندما كان عمرها 17 عاما، أي قاصرا بموجب القانون الأميركي، وذلك بعد أن التقته من خلال رجل الأعمال الراحل جيفري أبستين المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات.

ولم توجه اتهامات جنائية للأمير الذي نفى هذه المزاعم، لكنه اضطر للتخلي عن واجباته الملكية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وفي وقت سابق هذا الشهر تم تجريد الأمير أندرو من ألقابه العسكرية ومهامه الخيرية بعد رفض القاضي لويش كابلان التماسه برد قضية جوفري.

وتزعم جوفري البالغة 38 عاما الآن أن أندرو اعتدى عليها جنسيا في منزل غيلاين ماكسويل صديقة ايبستين في لندن في مارس 2001.