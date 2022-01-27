الهند تسجل 286384 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات حكومية أن الهند سجلت اليوم الخميس 286384 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال أربع وعشرين ساعة، فضلا عن 537 وفاة أخرى.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات إلى 40.37 مليون في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، والوفيات إلى 491700 في المركز الرابع بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل.