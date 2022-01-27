نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صغري المسام.. ماسك لإزالة الرؤوس السوداء يشد البشرة ويخلصك من المسام الواسعة مجرب 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون عن ماسك لإزالة الرؤوس السوداء حيث تسبب عائق في المظهر الخارجي، ويرجع تكون الرؤوس السوداء بسبب كثرة إفراز الدهون في البشرة وعدم العناية بتنظيفها مما يسبب انسداد في المسام فتظهر على هيئة نقط سوداء تعكر مظهر الوجه، وفي هذا المقال سوف نقوم بعرض العديد من وصفات الماسك الذي يعمل على إزالة الرؤوس السوداء من الوجه.

ماسك إزالة الرؤوس السوداء

يمكنك عمل ماسك يعمل على التخلص من الرؤوس السوداء بطريقة سهلة وبسيطة وآمنة على البشرة مما يجعل البشرة نقية وناعمة كالحرير.

وصفة ماسك الفحم والجيلاتين

يمكن استخدام الفحم مع الجيلاتين كيفية إزالة الرؤوس السوداء بالأنف بالطريقة التالية:

المكونات:

عدد إثنين من كبسولات الفحم.

ملعقة من الجيلاتين البودرة.

ماء دافئ.

الطريقة:

في طبق مخصص للخلطات قومي بوضع ملعقتين الجيلاتين مع الماء الدافئ، وذوبيهم جيداً.

بعد ذلك قومي بطحن كبسولتين الفحم جيداً مثل البودرة.

ثم ضعي بعد ذلك الجيلاتين المذاب على الفحم البودرة مع التقليب حتى تحصلين على قوام سائل بدون تكتلات.

بعد ذلك وعلى بشرة مغسولة بماء دافئ قومي بوضع كمية مناسبة على بشرتك بعيداً عن منطقة العين.

ثم اتركي الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً.

قومي بعد ذلك بنزع الماسك.

ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، تمتعي ببشرة صافية من الرؤوس السوداء.

ماسك بياض البيض وعصير الليمون

يعد بياض البيض من العناصر التي تجف وتعمل على إزالة الرؤوس السوداء، والطريقة كالتالي:

المكونات:

عدد بياض بيضة واحدة.

عصير ليمونة.

الطريقة:

قومي بخفق بياض البيض، وضعي عصير الليمون مع الخفق.

بعد ذلك ضعي الخليط على الأماكن التي بها رؤوس سوداء.

ثم اتركي الخليط بعد ذلك على وجهك لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً.

بعد ذلك انزعي القناع من وجهك، واغسليه بماء بارد.

تمتعي ببشرة خالية من الرؤوس السوداء.

ماسك العسل النحل وعصير الليمون

يدخل عسل النحل في أغلب ماسكات العناية بالبشرة وإزالة الرؤوس السوداء من الانف، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة:

قومي بخلط عسل النحل وعصير الليمون.

بعد ذلك ضعي الخليط على بشرتك.

ثم اتركيها تجف تماماً.

بعد ذلك قومي بفرك الماسك على وجهك بحركات دائرية.

اثم غسلي بشرتك بالماء البارد.

وفي الختام نكون قد عرضنا ماسك لإزالة الرؤوس السوداء بعدة طرق منها ماسك الفحم والجيلاتين، وماسك بياض البيض وعصير الليمون، وأيضاً ماسك العسل النحل وعصير الليمون وذلك للحصول على بشرة نقية.