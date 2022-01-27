بالصور.. الثلوج تكسو الأردن وفلسطين

شهدت فلسطين والأردن هطولات ثلجية نتيجة تأثرها بمنخفض جوي قطبي المنشأ.

وكست الثلوج في فلسطين قمم الجبال والمناطق التي يزيد ارتفاعها على 600 مترا. وغطت الثلوج القدس ومعظم المدن الفلسطينية بعد اشتداد حدة المنخفض الجوي قطبي المنشأ، فجر الخميس. وأفاد مراسلنا بإعلان الحكومة الفلسطينية تعطيل الدوام في دوائرها الرسمية والمدارس والجامعات. كذلك اكتست العاصمة الأردنية عمّان وغيرها من المدن في الأردن بالثلوج، وأدى تراكم الثلوج إلى إغلاق الطرق وتعطيل الحياة العامة. وترافقت التساقطات الثلجية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، وحذرت الجهات المختصة من خطر الانزلاقات. وتعمل غرف الطوارئ التي شكلتها الحكومة الأردنية والأجهزة المختلفة على مدار الساعة لاستمرار الأعمال في المرافق الحيوية. وأغلقت الجهات المختصة عددا من الطرق الرئيسية بسبب تراكم الثلوج، وأكدت الحكومة توفر المواد الغذائية الأساسية والمحروقات بكميات كافية.

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