غير فعالة ضد أوميكرون.. مفاجأة طبية بشأن بروتوكولات علاج متحور كورونا

جدة - نرمين السيد - وقام الباحثون، بمن فيهم يوشيهيرو كاواوكا، أستاذ علم الفيروسات فى معهد العلوم الطبية بجامعة طوكيو، بفحص القدرة المعادلة للأجسام المضادة العلاجية والمعتمدة ضد أوميكرون والمتغيرات الأخرى المثيرة للقلق.

وأظهرت نتائج دراستهم، التى نشرتها وكالة أنباء كيود اليابانية اليوم الخميس - تم فيها إعطاء مثل هذه الأدوية للخلايا المستنبتة للأشخاص المعرضين للفيروس - أن رونابريف (Ronapreve) للعدوى الخفيفة إلى المتوسطة من كورونا احتفظ بفاعليته ضد متغيرات بيتا وجاما لكنه فقد القدرة على التثبيط ضد أوميكرون.

وفى غضون ذلك، أشارت النتائج إلى أن عقار مولنوبيرافير الفموى وعقار ريمديسفير الرابع فعال على الأرجح ضد المتغير شديد العدوى. فيما أظهر Sotrovimab، وهو عقار مضاد أحادى النسيلة، بعض الفعالية ضد أوميكرون لكنه كان أقل مقارنة بالمتغيرات الأخرى بما فى ذلك دلتا.

وكانت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية قد قررت فى ديسمبر الماضى عدم التوصية بإعطاء رونابريف على المرضى الذين يحتمل أن يكونوا مصابين بمتغير أوميكرون.