«موديرنا» الأمريكية تجرى تجارب سريرية لمكافحة أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس أنه سيشارك فى التجارب 600 شخص بالغ تلقى نصفهم جرعتين من لقاح موديرنا المضاد لكورونا منذ ستة أشهر على الأقل، فى حين تلقى النصف الآخر جرعتين بالإضافة إلى جرعة معززة، موضحة أن الهدف من هذه التجارب تقييم الجرعة المعززة الخاصة بمتحور أوميكرون وإعطائهم جرعة ثالثة أو رابعة.

وكشفت الشركة أيضا فى بيانه عن نتائج فعالية الجرعة التى سبق الترخيص لها ضد أوميكرون.. قائلة: إنه "بعد مرور 6 أشهر على إعطاء الجرعة المعززة، انخفض مستوى الأجسام المضادة ستة أضعاف مقارنة بذروتها بعد 29 يوما من إعطائها، لكنها بقيت قابلة للاكتشاف عند جميع المشاركين فى التجارب".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت -فى وقت سابق- أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ارتفع بنسبة 5%، وأن معدل الزيادة يبدو أنه يتباطأ، والوفيات جراء الفيروس مستقرة.