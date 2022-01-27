المكسيك تسجل رقما قياسيا فى حالات الإصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، بأن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة الجديدة بكورونا (كوفيد-19) فى أخر 24 ساعة، وذلك بتسجيلها 48 ألفا و627 حالة إصابة جديدة.





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