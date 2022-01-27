أكثر من 54 ألف حالة.. التشيك تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ الجائحة

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الصحية فى التشيكية، بدأت الإثنين، تلقى طلبات التسجيل للحصول على الجرعات المعززة من لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما، وتم تطعيمهم قبل 5 أشهر على الأقل.

وذكر راديو "براج" الدولى أنه تقرر إعطاء هذه الفئة العمرية لقاح فايزر-بيونتيك كجرعة معززة.. مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الأطفال عادة أقل عرضة للإصابة بالمضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا، إلا إنه وفقا لبيانات وزارة الصحة، تم إدخال أكثر من 11 ألف شخص دون سن الـ 19 إلى المستشفى منذ بداية الوباء، وفى الأيام العشرين الأولى من هذا العام وحده، تم إدخال أكثر من 640 طفلا إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا.