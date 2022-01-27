بلينكن لنظيره الصينى: هجوم روسيا على أوكرانيا يهدد الأمن والاقتصاد العالمى

جدة - نرمين السيد - وشدد بلينكن -خلال الاتصال، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس- على المخاطر الأمنية والاقتصادية العالمية التى يمكن أن يشكلها الهجوم الروسى على أوكرانيا، لافتا إلى أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل المسؤول للسير قدما.

من جهته، أكد وزير الخارجية الصينى لنظيره الأمريكى أن المخاوف الأمنية المنطقية لروسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد، مضيفا أنه لا يمكن ضمان الأمن الإقليمى عبر تعزيز أو حتى توسيع كتل عسكرية.