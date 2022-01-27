جندى أوكرانى يقتل 5 من رفاقه ويلوذ بالفرار

جدة - نرمين السيد - وحسب وسائل إعلام محلية، فإنه حوالى الساعة الرابعة فجرا أطلق جندى يبلغ من العمر 20 عاما النار من رشاش آلى أثناء حراسة مصنع حيث كان يوجد 22 شخصا، بينما لاز الجانى بالفرار. ولقى 4 أشخاص مصرعهم فى الموقع وتوفى آخر متأثرا بجراحه فى وقت لاحق، كما أصيب 5 أشخاص آخرون بجروح نتيجة الهجوم.

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