كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 15 ألف إصابة تقريبا، وسجلت رقما قياسيا لليوم الثالث على التوالى؛ وسط استمرار المخاوف من الانتشار السريع لسلالة (أوميكرون) المتحورة من كورونا.





وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل 14 ألفا و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالى حصيلة الإصابات إلى 777 ألفا و497 إصابة. وشهدت البلاد زيادة حادة فى حالات الإصابة بكورونا منذ أن أصبحت أوميكرون شديدة الانتشار هى السلالة المهيمنة. وسجلت كوريا الجنوبية 34 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 6654 وفاة. وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية الاثنين الماضى أن سلالة أوميكرون المتحورة أصبحت السلالة المهيمنة فى البلاد بعد أن تجاوزت نسبتها 50% من الإصابات الجديدة فى الأسبوع الماضى.

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