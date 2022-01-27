اليابان: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ أمر مؤسف

جدة - نرمين السيد - وقال كيشيدا فى تصريح للصحفيين، أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، إن الحكومة ستواصل جمع معلومات حول الصواريخ التى تطلقها كوريا الشمالية.

وأضاف أن اليابان قدمت احتجاجات ضد عمليات الإطلاق بما فيها الصواريخ البالستية، لافتا إلى أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولى.