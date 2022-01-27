رابط وخطوات حجز الأراضي المجانية عبر سكني 1443 الحجز الإلكتروني sakani.housing.sa في السعودية

رابط وخطوات حجز الأراضي المجانية عبر سكني 1443 اعلن برامح سكني الخاص بتقديم دعم السكن للمستحقين في المملكة العربية السعودية رسميا عن بداية استقبال طلبات الراغبين في التسجيل في بعض المدن في المملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان عن ذلك يوم الخميس الموافق 20 من شهر يناير، وبالتزامن معي ذلك فنجد أن علميات البحث تزداد بمعدل كبير للتعرف على الطريقة التي يتم بناء عليها الحجز الالكتروني في سكني للحصول على الأراضي المجانية في السعودية، كيفية استخراج رخصة سكني عبر منصة بلدي 1443 فقد تم الإعلان عن تفعيل الرابط الالكتروني الخاص ببوابة سكني ليتم ادخال بيانات الراغبين في التقديم مباشرة، وإليكم من خلال هذه السطور كيفية الحجز الالكتروني في سكني للحصول على الأراضي المجانية في السعودية 1443.

رابط وخطوات حجز الأراضي المجانية عبر سكني 1443

أعلنت وزارة الإسكان السعودية خلال الأيام الأخيرة تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بحجز الأراضي المجانية عبر منصة سكني، وذلك بناء على برنامج سكني المطروح من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الإسكان، حيث يتم التسجيل الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمنصة سكني مباشرة من خلال هذا الرابط.

يتم اختيار التسجيل في سكني.

اختيار تسجيل طلب جديد عبر المنصة.

ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والبريد الالكتروني وغيرها من البيانات.

يتم التحقق من أهلية المستفيد للحصول على دعم برنامج سكني.

عقب التأكد من ادخال كافة البيانات بشكلٍ صحيح يتم اختيار الموافقة على كافة الشروط والاحكام.

اختيار ايقونة التسجيل للحصول على الدعم.

شروط استحقاق دعم سكني الأراضي المجانية

لكي يتم استحقاق الدعم المقدم من وزارة الإسكان السعودية ضمن مبادرة سكني، يجب توافر بعض الشروط والضوابط، والتي تتمثل فيما يلي.