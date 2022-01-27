الأردن.. مقتل 27 من مهربي المخدرات حاولوا التسلل من سوريا

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية يوم الخميس، إن الجيش الأردني قتل 27 مهربا، حاولوا التسلل عبر الحدود مع سوريا، لتهريب كميات كبيرة من المخدرات.

وأفاد الجيش الأردني في بيان أنه "تنفيذا لتوجيهات عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة بتغيير قواعد الاشتباك، قامت المنطقة العسكرية الشرقية فجر يوم الخميس، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعمليات نوعية متزامنة على عدة واجهات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت من خلالها محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأردن".

ونقل البيان عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله: "تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم الى العمق السوري".

وتابع المصدر: "بسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة"، مشيرا إلى أن "عمليات البحث والتفتيش ما زالت قائمة للتأكد من خلو المنطقة من وجود أشخاص ومواد مخدرة".

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية ومستمرة بتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا، وستضرب بيد من حديد، وتتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".