صحيفة سعودية: إعادة العلاقات بين الرياض وبانكوك يؤكد حسن النوايا

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة (الرياض) السعودية أن الإعلان عن إعادة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتايلاند، والذى يأتى فى ظل ما توليه المملكة من أهمية بالغة فى علاقاتها الثنائية مع مختلف دول العالم يؤكد حسن النوايا والالتزام بالأعراف الدولية.





وكتبت الصحيفة فى افتتاحيتها تحت عنوان (الجسور الممتدة) اليوم الخميس، أن إعلان إعادة العلاقات مع تايلاند يأتى باهتمام السعودية على تجسير المسافات وتجاوز الخلافات متى أبدى الطرف الآخر الرغبة ذاتها، وأكد حسن النوايا والالتزام بالأعراف الدولية فى العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وهو ما عبر عنه البيان المشترك الصادر عن البلدين، والذى أعلن بشكل رسمى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل عقب توقفها لأكثر من ثلاثة عقود.

وأضافت لم تكتف الدبلوماسية السعودية طوال مسيرتها ببث رسائل السلام والحفاظ على مبادئ حسن الجوار والالتزام بالأعراف الدولية فى تنظيم العلاقات الدبلوماسية، فكانت مع الجميع صاحبة المبادرات الإيجابية لتعزيز العلاقات، ودفعها نحو آفاق أوسع، تنتقل عبرها إلى صناعة شراكات وثيقة مع شعوب العالم وحكوماتهم المختلفة.

وأشارت إلى أن إعادة العلاقات بين (الرياض) و(بانكوك) يتجاوز حل الخلافات وتصفير المشكلات، إلى فتح آفاق استثمارية واعدة وفق رؤية المملكة 2030، وأولويات التنمية فى تايلند، ومد المزيد من جسور التواصل بين الجانبين التى تشمل العديد من الجوانب السياسية والتنموية.