أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، أن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع قبالة ساحل تونغا، دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار.
وأوضحت الهيئة، أن مركز الزلزال القوي كان على بعد 219 كيلومترا شمال غرب بانجاي، وهي بلدة في جزيرة ليفوكا النائية، على عمق 14.5 كيلومترا.
ولم ترد تقارير فورية عن شعور سكان تونغا أو فيجي المجاورة بالزلزال.
هذا، وتشهد المنطقة نشاطا زلزاليا يوميا منذ ثوران بركان تحت الماء في تونغا، والذي أدى إلى تشكيل موجات مد عاتية (تسونامي).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة ساحل تونغا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.