رابط تقديم الجامعات الأهلية والخاصة 2022 فتح قبول المرحلة الثالثة cpnu-admission.edu.eg

رابط تقديم الجامعات الأهلية والخاصة والأماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة، فقد أعلن مجلس الجامعات الأهلية والخاصة عن موعد فتح باب التقديم في المرحلة الثالثة، من تنسيق قبول الجامعات الخاصة والأهلية، وسوف يتم فتح باب التسجيل يوم 5 فبراير القادم، لطلاب الثانوية العامة 2020\2021، وثانوية عامة 2019\2020، وذلك يخص كلاً من الشهادات العربية والأجنبية والأزهرية ومدارس stem، وسوف يكون التسجيل إلكتروني من خلال رابط تقديم الجامعات الخاصة والأهلية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي cpnu-admission.edu.eg، نظام متابعة التقدم والقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.

رابط تقديم الجامعات الأهلية والخاصة

ازداد البحث من قبل آلاف الطلاب الراغبين في التسجيل في المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وذلك بعد فتح باب القبول وإعلان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عن فتح رابط التسجيل يوم 5 فبراير القادم، وسوف يتم التسجيل إلكترونياً من خلال موقع وزارة التعليم العالي ونظام متابعة التقدم والقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بالقيام ببعض الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على رابط نظام متابعة التقدم والقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.

النقر على أيقونة “دخول الطالب” ومنها يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” وهي على يمين الشاشة.

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب مكان خانة “اسم المستخدم”.

إدخال الرقم السري الموجود في شهادة الثانوية العامة في خانة كلمة المرور.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بكل دقة وبطريقة صحيحة.

تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

النقر على أيقونة “تفعيل” ويتم إدخال الرقم التأكيدي المرسل على البريد الإلكتروني.

طريقة تقديم الجامعات الخاصة والأهلية

الدخول على رابط المنصة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي رابط متابعة القبول بالجامعات الخاصة.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اختيار الطالب للكلية التي يرغب الالتحاق بها.

الإطلاع على الحدود الدنيا وعدد الأماكن الشاغرة.

يحق للطالب إعادة التقدم عدة مرات لحين قبوله في أحد الكليات.

لا يحق للطالب التقدم على أكثر من كلية في الدورة الواحدة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي الرهيب الحادث في العالم الآن، لذلك فهي من أوائل المؤسسات التي استخدمت التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وأنشأت العديد من المواقع الإلكترونية التي تخدم جميع عناصر العملية التعليمية في التعليم العالي.

الحدود الدنيا للتقدم لمدارس المتفوقين STEM

موعد التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية

يتم التقديم على أربع دورات وهذه الدورات كالتالي:-