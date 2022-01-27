مقتل 7 أشخاص فى هجوم صاروخى للحوثى على مأرب

جدة - نرمين السيد - من جانبه، أدان وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، المجزرة المروّعة التى ارتكبتها ميليشيا الحوثى الإرهابية، قائلا إن، "استهداف مليشيا الحوثى المتعمد للأحياء السكنية والمدنيين فى محافظة مأرب جريمة حرب مكتملة الأركان، وعمل انتقامى جبان يعكس حالة الإفلاس التى تعانيها بعد الهزائم النكراء والخسائر التى تكبدتها على أيدى أبطال الجيش والمقاومة وألوية العمالقة فى مختلف جبهات القتال".
كما طالب بتحرك دولى ضد ميليشيا الحوثى، مضيفاً: "نطالب المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممى والأمريكى بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة النكراء".
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