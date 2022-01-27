الفلبين تسجل 18 ألفا إصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 18 ألفا و191 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و493 ألفا و447 حالة.





وذكرت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 53 ألفا و736 حالة. وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة فى الفلبين بلغ 226 ألفا و521 حالة.. مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 3 ملايين و213 ألفا و190 شخصا عقب تعافى 22 ألفا و14 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

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