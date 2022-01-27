خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 88 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا اليوم، وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، ارتفاع إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 328 ألفا و770 شخصا، بعد تسجيل وفاة 665 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتابع المقر فى بيانه أن 29 ألفا و754 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالى المتعافين 10 ملايين و129 ألفا و691 شخصا.
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