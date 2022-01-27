خارجية الإمارات: حريصون على تعزيز العلاقات مع الفاتيكان على مختلف الأصعدة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الفاتيكان على مختلف الأصعدة، موضحا الدور المهم للفاتيكان فى خدمة القضايا الإنسانية وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين جميع الشعوب.





جاء ذلك، خلال اتصال هاتفى لوزير الخارجية الإماراتى مع نظيره وزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس. وأكد وزير خارجية الفاتيكان أن الإمارات تعد نموذجا رائدا للتضامن الإنسانى العالمى ومبادراتها الإنسانية لا تعترف بحدود الجغرافيا وتجسد جهودها لنشر قيم التعايش والتسامح فى العالم أجمع، معربا عن التضامن مع الإمارات عقب الهجوم الإرهابى لمليشيا الحوثى الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضى الإماراتية.. مقدما خالص التعازى فى ضحايا هذا الهجوم الإرهابى. يذكر أن العلاقات بين دولة الإمارات والفاتيكان شهدت نموا مستمرا لاسيما على الصعيد الإنسانى ونشر قيم الأخوة الإنسانية، حيث جمعت دولة الإمارات عام 2019 فى لقاء الإخوة الإنسانية قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتم خلاله التوقيع على "وثيقة الأخوة الإنسانية" بهدف تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب والتصدى للتطرف.

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