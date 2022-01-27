رئيس وزراء باكستان: الحكومة أنهت الفساد مثلما تعهدت

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الخميس، عن رئيس الوزراء قوله - بعد يوم من تراجع باكستان فى مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2021 - إنه لم تظهر أى فضيحة فساد مالى خلال فترة الحكومة الحالية، فى حين ظهرت فضائح مثل أوراق بنما خلال حكم الحكومة السابقة.

وأضاف - فى كلمة له فى اجتماع للمتحدثين باسم الحزب الحاكم - أن "الوعد بإنهاء الفساد فى 90 يوما تم الوفاء به بالفعل".

وأشارت الصحيفة الباكستانية إلى أنه خلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء قادة الحزب لإطلاع الناس أيضا على المؤشرات الاقتصادية وتوفير البطاقة الصحية للجماهير.. وقال إنه من خلال البطاقة الصحية، ستحصل كل أسرة على تأمين صحى بقيمة مليون روبية.