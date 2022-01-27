أفغانيات تتظاهرن أمام السفارة الأمريكية فى كابول

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن النساء الأفغانيات نظمن احتجاجهن أمام السفارة الأمريكية فى كابول، حيث طالبن على وجه الخصوص الولايات المتحدة بفك تجميد أصول البنك المركزى الأفغانى. كما طالبت المتظاهرات، المجتمع الدولى الاعتراف بالحكومة المؤقتة لأفغانستان. يذكر أنه فى وقت سابق، احتج عدد من الرجال والنساء فى أفغانستان للمطالبة بالإفراج عن أصول أفغانستان التى تبلغ قيمتها حوالى 10 مليارات دولار فى العاصمة الأفغانية كابول والمقاطعات. ولا تزال الولايات المتحدة تفرض عقوبات على طالبان ولكنها دائمًا ما تؤكد أن العقوبات تستهدف طالبان فقط وليس الشعب الأفغانى.

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