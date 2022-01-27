الاتحاد الأوروبى يُقاضى الصين داخل منظمة التجارة العالمية

جدة - نرمين السيد - قالت المفوضية الأوروبية، اليوم، إن الاتحاد الأوروبى تقدم بطلب لفتح قضية داخل منظمة التجارة العالمية ضد جمهورية الصين الشعبية بشأن ممارساتها التجارية التمييزية ضد ليتوانيا، والتى تضر أيضًا بالصادرات الأخرى من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى.





وذكرت المفوضية، فى بيان، نشرته قبل قليل عبر موقعها الرسمى: أن هذه الإجراءات، التى تبدو تمييزية وغير قانونية بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية، تضر بالمصدرين فى كل من ليتوانيا وأماكن أخرى فى الاتحاد الأوروبى، لأنها تستهدف أيضًا المنتجات ذات المحتوى الليتوانى المصدرة من دول الاتحاد الأوروبى الأخرى، ومع فشل محاولات حل هذا الأمر بشكل ثنائى، لجأ الاتحاد الأوروبى إلى بدء إجراءات تسوية المنازعات ضد الصين، وهى الخطوة الأولى فى هذه العملية.

وقال نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية ومفوض التجارة، فالديس دومبروفسكيس:" إن إطلاق قضية فى منظمة التجارة العالمية ليس خطوة نتخذها باستخفاف. ومع ذلك، بعد المحاولات الفاشلة المتكررة لحل المشكلة على المستوى الثنائى، لا نرى أى سبيل آخر للمضى قدمًا سوى طلب تسوية الخلاف مع منظمة التجارة العالمية وإجراء مشاورات التسوية مع الصين. والاتحاد الأوروبى عازم على التصرف كوحدة واحدة والتصرف بسرعة ضد الإجراءات التى تنتهك قوانين منظمة التجارة العالمية، والتى تهدد سلامة سوقنا الموحدة. ونحن فى نفس الوقت نتابع جهودنا الدبلوماسية لتهدئة الوضع".

وخلال الأسابيع الماضية، جمعت المفوضية الأوروبية أدلة على القيود المختلفة التى فرضتها الصين ضد ليتوانيا بسبب علاقتها مع تايوان، وتشمل رفض تخليص البضائع الليتوانية من خلال الجمارك، ورفض طلبات الاستيراد من ليتوانيا، والضغط على شركات الاتحاد الأوروبى العاملة فى الدول الأعضاء الأخرى فى الاتحاد الأوروبى لإزالة المدخلات الليتوانية من سلاسل التوريد الخاصة بهم عند التصدير إلى الصين.

وأخيرا، أبرز البيان أنه للتعامل مع مثل هذه الحالات فى المستقبل، تعمل المفوضية على تعزيز مجموعة أدواتها للتدابير المستقلة، وفى الشهر الماضى، تبنت المفوضية اقتراحًا بشأن أداة لمكافحة الإكراه، والتى من شأنها أن تمنح الاتحاد الأوروبى المزيد من الإمكانيات للرد فى حالة الإكراه الاقتصادى، ويتم النظر فى الاقتراح حاليًا من قبل البرلمان الأوروبى ومجلس الاتحاد الأوروبى لاعتماده.