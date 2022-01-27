لـ3 سنوات.. كندا توسع نطاق بعثة التدريب العسكرى فى أوكرانيا

وقال ترودو فى مؤتمر صحفى نقلته صحيفة جلوبال تايمز الكندية، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تكلف كندا 340 مليون دولار كندى (أى حوال حوالى 280 مليون دولار أمريكى).
وأفاد رئيس الوزراء الكندى بأنه فوض القوات المسلحة بنشر 60 فردا فى غضون أيام للانضمام إلى حوالى 200 موجودون بالفعل على الأراضى الأوكرانية مع قدرة إضافية بزيادة عدد الأشخاص إلى 400".. مضيفا "أن كندا ستوفر معدات غير فتاكة لأوكرانيا وستتبادل البيانات الاستخباراتية وتساعد فى مواجهة الهجمات الإلكترونية".
وقال ترودو: "إن التزامنا بهذه البعثة يضمن استمرار القوات المسلحة الكندية فى دعم قوات الأمن الأوكرانية حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها".
من جانبه، توجه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بخالص الشكر لرئيس وزراء كندا جاستن ترودو على القرار الذى جاء فى الوقت المناسب لتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده.
وكتب زيلينسكى فى تغريدة عبر موقع تويتر، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية -: "ممتن لكندا وصديقى جاستن ترودو على القرار الذى اتخذه فى الوقت المناسب".
وأضاف: نقدر تمديد وتوسيع نطاق بعثة التدريب العسكرى وكذلك توفير المعدات غير القتالية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم للدفاع ضد الهجمات الإلكترونية
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