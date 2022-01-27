رقم قياسى.. ألمانيا تسجل 200 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا اليوم الخميس أن السلطات الصحية سجلت 203 آلاف و136 إصابة جديدة فى الساعات الأربع والعشرين الماضية على مستوى البلاد إلى جانب تسجيل 188 حالة وفاة.

وأضاف المعهد الألمانى أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات يرتفع إجمالى الإصابات إلى 9 ملايين و238 ألفا و931 حالة فيما بلغ تراكمى الوفيات 117 ألفا و314 حالة وفاة مسجلة منذ بدء الوباء.



وأجرى البرلمان الألمانى أمس أولى مشاوراته حول فرض إلزام عام بتلقى التطعيم ضد كورونا، وهو ما يؤيده المستشار الألمانى أولاف شولتس أيضا.

وأعربت غالبية الألمان عن خشيتها من تزايد انقسام المجتمع بسبب خطط فرض التطعيم الإجبارى ضد كورونا.