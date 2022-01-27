أردوغان: الرئيس الإسرائيلي يعتزم زيارة تركيا الشهر المقبل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع زيارة نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى أنقرة الشهر المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتحرك فيه الدولتان لرأب الصدع بينهما.

وفي مقابلة مع محطة (إن تي في) التركية الخاصة مساء الأربعاء، قال أردوغان إن هرتسوج يعتزم زيارة تركيا في النصف الأول من فبراير المقبل.

وأضاف” يمكن من خلال هذه الزيارة بدء حقبة جديدة في العلاقات الإسرائيلية-التركية”.

توترت العلاقات بين تركيا وإسرائيل – الحليفان الإقليميان المقربان – خلال عهد أردوغان، وهو منتقد صريح لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

سحب البلدان سفيريهما عام 2010 بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية قافلة بحرية كانت في طريقها إلى قطاع غزة، وكانت محملة بمساعدات إنسانية للفلسطينيين بعد أن خرقت الحصار الإسرائيلي.

وأسفر الحادث عن مقتل 9 نشطاء أتراك.

انهارت العلاقات بين البلدين مرة أخرى عام 2018، بعد استدعاء تركيا – الغاضبة من نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس – سفيرها في إسرائيل مرة أخرى، ما دفع إسرائيل إلى الرد بالمثل.

تحدث الرئيسان التركي والإسرائيلي هاتفيا منذ تولي هرتسوج منصبه.

كما تحدث أردوغان إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد إطلاق سراح زوجين إسرائيليين اعتقلا في إسطنبول للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

تأتي خطوات التقارب في الوقت الذي تحاول فيه تركيا إنهاء عزلتها الدولية من خلال تطبيع علاقاتها المضطربة مع العديد من دول المنطقة، ومن بينها مصر والإمارات والسعودية.

كما أعلن أردوغان خلال المقابلة أنه يعتزم زيارة الإمارات في الـ14 من فبراير القادم.