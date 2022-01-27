وزير خارجية أوكرانيا: على موسكو تقديم التنازلات لتجنب الحرب

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير خارجية أوكرانيا، دميترى كوليبا، عن ترحيبه بمواصلة المحادثات مع روسيا فى فبراير المقبل، قائلا إن "موسكو ستواصل فى المسار الدبلوماسى حول أزمة أوكرانيا لأسبوعين مقبلين".





وأضاف الوزير الأوكرانى، أننا جاهزون للدفاع عن أنفسنا ضد أى مخاطر ولكننا لا نفضل خيار التصعيد، مؤكدا أنه على موسكو وليس كييف تقديم التنازلات لتجنب الحرب، بحسب "العربية". وتتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "الناتو"، روسيا بحشد قوات عند حدودها لغزو أوكرانيا، بينما تنفى موسكو تلك الاتهامات، مبررة حشودها بتواجد الناتو فى أوكرانيا، وهو ما تعتبره تهديدًا لأمنها وحدودها.

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