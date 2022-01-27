زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة ساحل تونجا

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز المسح الجيولوجى الأمريكى، أن زلزالا بلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة ساحل تونجا، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.





وأضاف المركز -حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس- أن مركز الزلزال وقع على بعد 219 كيلومترا شمال غرب منطقة "بانجاى".. مشيرة إلى أن مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامى) أفاد بأنه ليس هناك مخاطر من وقوع موجات تسونامى فى أعقاب الزلزال. ويأتى هذا الزلزال عقب نحو أسبوعين من ثوران بركان "هونجا تونجا - هونجا هاباى" تحت البحر، والذى أدى لخروج عمود من الرماد وأرسل موجات من المد بارتفاع 1.2 متر باتجاه شواطئ تونجا.. وكان الانفجار مدويا حتى أنه يمكن سماعه فى نيوزيلندا، التى تبعد 2383 كيلومترا من تونجا.

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