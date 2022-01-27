القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولات تسلل وتهريب مخدرات على الحدود مع سوريا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العام للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، قوله "إن المنطقة العسكرية الشرقية قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعمليات نوعية متزامنة على عدة واجهات، أحبطت من خلالها محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة".
وأوضح المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السورى، فضلا عن العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية ومستمرة فى تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا وستضرب بيد من حديد وتتعامل بكل قوة وحزم مع أية محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطنى الأردنى.
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