أوكرانيا تعلن استعدادها لمواجهة روسيا حال بدء الحرب

أكد وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة لأي مواجهة إذا ما قررت روسيا شن حرب ضدها.

ورجح وزير خارجية أوكرانيا أن تبقى روسيا ملتزمة بالمسار الدبلوماسي خلال الأسبوعين المقبلين.

وجدد كوليبا التأكيد على أن بلاده لن تسمح بفرض أي تنازلات عليها لتخفيف حدة الصراع مع روسيا.

وقال كوليبا عن محادثات باريس حيث أجرت موسكو مناقشات أمنية مع دبلوماسيين من أوكرانيا وفرنسا وألمانيا أمس الأربعاء “لم يتغير شيء هذه هي الأخبار السيئة”.

من جانبها، حذرت واشنطن من مخاطر “أمنية عالمية” وتهديد للأمن والاقتصاد العالميين جراء أي هجوم روسي على أوكرانيا،

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن سلمت موسكو رسالة تتضمن مخاوفها ومخاوف الغرب بشأن التصرفات الروسية على حدود أوكرانيا.