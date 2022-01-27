سعر ومواصفات هاتف HUAWEI P50 Pro أبرز هواتف 2022

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عمر شويل - جدة HUAWEI P50 Pro، تصدر هذا الأخير طراز بي برو قائمة أفضل هاتف ذكي، هواوي بي 50 برو. هو هاتف مزود بكاميرا مميزة توافق موضة عالم التقنية، وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة هواوي الخاصة أطلقت هاتفها الذكي الجديد، وهو قابل للطي. هذا وقد تم إطلاق هذا هاتف هواوي الجديد والإعلان عنه من خلال الحفل الذي أقيم في مدينة الرياض السعودية. وفي هذ الصدد صرّح بابلو نينغ رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا. في تصريح إعلاني كان نصّه كما يلي: “يسعدنا أن أن نقدم هاتفي HUAWEI P50 Pro و HUAWEI P50 Pocket الجديدين. لمستخدمينا في المنطقة حيث نظل ملتزمين بالسعي لتحقيق أفضل جودة وجماليات، وتجارب التصوير”. وسنتحدث في موضوعنا هذا عن موضوع هاتف HUAWEI P50 Pro، تابعوا معنا.

HUAWEI P50 Pro

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن إطلاقها لإصدار جديد من هواتف هواوي، وهو HUAWEI P50 Pro. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الهاتف له عدة مزايا، فهو قابل للطي بشكل سلس وسهل، ويستطيع المستخدم أن يضعه في جيبه. كما لا بد من أن نشير إلى أنه سيتوفر بلونين جذابين، أول لون هو الذهبي Cocoa Gold. والآخر أسود Golden Black وسعرهما هو 3,999 درهم إماراتي.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة بخصوص هاتف HUAWEI P50 Pro. بأنه سيكون متاحا للطلب المسبق في الإمارات بداية من تاريخ السابع والعشرين من يناير، وهو يضم عدة هدايا تصل قيمتها إلى حوالي 1,359 درهم إماراتي. إن هاتف بي 50 برو هو هاتف مزود بأحدث التقنيات المميزة، مزود بكاميرا رائعة كما أنه يحتوي على نظام الكاميرا المزدوجة التي تقدم صور واضحة جدا، كما أنه يحتوي على شاشة ثلاثية الأبعاد.

تجدر الإشارة إلى أن هاتف هواوي الجديد الذي خصصنا موضوعنا له، أنه يحقق توازن مثالي فيما يخص عمر البطارية التي تدوم لوقت أطول. كما أنه يشحن بسرعة. فبطاريته تبلغ حوالي 4360 ميللي أمبير في الساعة، أما هيكله بشكل عام فهو نحيف. وسمكه رقيق حوالي 8.5 ملم، كما يدعم شحن هاتف هواوي شحن سريع يصل إلى 66 واط، ويتم تشغيله بواسطة واجهة المستخدم EMUI 12.

ميزات هاتف هواوي بي50 برو

سنذكر لكم فيما يلي ميزات الهاتف الجديد الذي أطلقته مجموعة هواوي، وهي كما يلي: تمكن علامة التبويب المسماة Device+. هذا في لوحة التحكم للمستخدمين إمكانية التحكم بشكل سهل أو ابتكار ميزة Multi-Screen Collaboration – العرض على أكثر من شاشة والمشاركة مع أجهوة أخرى. كتلفازHUAWEI Vision وسماعاتFreeBuds وجهازMatePad، وأيضا حاسوبMateBook المحمول.

بالإضافة إلى ذلك من المزايا، فإن هاتف هواوي الجديد يتيح للمستخدمين إمكانية تحويل المكالمات الخاصة بـ MeeTime إلى تلفازHUAWEI Vision. ثم إجراء المكالمة من خلال الانتفاع من الشاشة الكبرى ومكبرات الصوت بالإضافة للكاميرا. كما يمكن لهذا الهاتف أن يعمل كوحدة تخزين خارجية متصلة لا سلكيا بالحاسوب، وهذا يتيح الصول الأسرع للملفات من طرف المستخدمين.

الفوائد التي يجنيها كل مستخدمي هاتف هواوي الجديد

تجدر الإشارة إلى أن كل من يشتري هاتف HUAWEI P50، سيستفيد من اشتراك مجاني لمدة ستة أشهر في موسيقى هواوي. بالإضافة إلى ذلك يستفيد من ستة أشهر مجانية في HUAWEI Video، وكذلك تمنح له سعة تقدر بحوالي 200 جيجابايت تخزين مجاني. وهذا لمدة شهر كامل في HUAWEI Mobile Cloud، أو خصم قيمته أربعون بالمائة في حالة الاشتراك لسنة كاملة.

وبهذا نصل إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع HUAWEI P50 Pro، وهو من أحدث وأجمل الهواتف التي أطلقتها شركة هواوي. كما ذكرنا لكم أهم المزايا التي يتمتع بها والفوائد التي سيجنيها كل من يقوم بشراء الهاتف.