اليابان تسجل أكثر من 78 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه تم أيضا تسجيل 43 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 18 ألفا و660 حالة.

وأضافت القناة أن عدد المتعافين من الفيروس فى اليابان بلغ مليونا و892 ألفا و733 شخصا .. مشيرة إلى أن العاصمة طوكيو سجلت 16 ألفا و538 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.