البيت الأبيض: لا نستبعد التأثير على مصالح بوتين حال غزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، أن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية التأثير على المصالح التجارية والاقتصادية الشخصية للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والوفد المرافق له حال حدوث غزو روسى لأوكرانيا.





وقالت جين ساكى فى مؤتمر صحفى بواشنطن، نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، إن "أى حزمة عقوبات جديدة محتملة ستكون أبعد بكثير مما حدث عام 2014، وهذا يشمل التأثير على الأعمال والمصالح الاقتصادية للرئيس بوتين وقيادة الحكومة الروسية". وشددت ساكى على أن سياسة الولايات المتحدة بشأن هذه القضية لم تتغير، حيث لا تستبعد الولايات المتحدة أى خيارات لردع الهجوم الروسي. يشار إلى أن الولايات المتحدة أكدت مرارًا أنها اتفقت مع الحلفاء والشركاء الغربيين على عقوبات "غير مسبوقة" لروسيا، والتى تشكل رد غربى "سريع وحاد وموحد" إذا شنت أى هجوم على أوكرانيا.

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