الكرملين: رد أمريكا على المقترحات الأمنية لم يأخذ مخاوفنا بعين الاعتبار

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف "لا يمكن القول إن وجهة نظرنا أخذت بعين الاعتبار، أو أن الجانب الأمريكى أظهر استعدادا لأخذ مخاوفنا فى الحسبان"، مضيفا "دعونا لا نتسرّع فى وضع تقييمات، التحليل يستغرق وقتا".

وتتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "الناتو"، روسيا بحشد قوات عند حدودها لغزو أوكرانيا، بينما تنفى موسكو تلك الاتهامات، مبررة حشودها بتواجد الناتو فى أوكرانيا، وهو ما تعتبره تهديدًا لأمنها وحدودها.