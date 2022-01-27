روسيا: الوضع فى أوروبا قد يتطور إلى أزمة صواريخ لا يمكن تجنبها

جدة - نرمين السيد - وتتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "الناتو"، روسيا بحشد قوات عند حدودها لغزو أوكرانيا، بينما تنفى موسكو تلك الاتهامات، مبررة حشودها بتواجد الناتو فى أوكرانيا، وهو ما تعتبره تهديدًا لأمنها وحدودها.

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