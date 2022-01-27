ترتيب مجموعة السعودية اليوم في تصفيات كأس العالم بشكل متجدد في الجولة السابعة

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عمر شويل - جدة ننشر لكم ترتيب مجموعة السعودية اليوم في تصفيات كأس العالم قطر 2022 في الجولة السابعة من تصفيات المنتخب السعودي، حيث يسعى منتخب السعودية إلى مواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من أجل ضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم في قطر 2022، وتحتل قطر صدارة المجموعة الثانية قبل مباراة عمان برصيد 16 نقطة وسط ترقب نتيجة مباراة السعودية وعمان اليوم.

ترتيب مجموعة السعودية اليوم في تصفيات كأس العالم

ننشر لكم ترتيب مجموعة السعودية اليوم بشكل متجدد.

السعودية 16 نقطة أستراليا 14 نقطة اليابان 12 نقطة عمان 7 نقاط الصين 5

هذا وتتذيل فيتنام ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم، حيث تحتل فيتنام المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، هذا ومن المنتظر أن تكون مباراة السعودية وعمان قوية بالنسبة للمنتخب السعودي في مواجهة اليوم.

نتائج مباريات اليوم في الجولة السابعة في مجموعة السعودية

أستراليا وفيتنام ………….. (0/4).

نتيجة مباراة اليابان والصين (0/1).

نتيجة مباراة السعودية وعمان … ترقبوا متابعة قوية لمباراة السعودية اليوم.

ترقب نتيجة مباراة السعودية اليوم أمام عمان.

هذا ويترقب الجميع نتيجة مباراة السعودية اليوم في مواجهة تقام في الثامنة والربع بتوقيت السعودية، حيث تسعى السعودية إلى الفوز على عمان في واحدة من المباريات الهامة لمنتخب السعودية اليوم.

تشكيل منتخب السعودية اليوم

حراسة المرمي: محمد العويس

خط الدفاع : ياسر الشهراني وعلي البليهي وعبد الإله العمري وسلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الإله المالكي ومحمد كنو وسالم الدوسري وسامي النجعي وفهد المولد.

خط الهجوم : فراس البريكان.

يذكر أن السعودية ستحاول الفوز على عمان اليوم خاصة وأن السعودية تحتل صدارة المجموعة وتريد مواصلة الصدارة في تلك المجموعة للتأهل المباشر إلى كأس العالم 2022 قطر.

هذا وننشر لكم ترتيب مجموعة السعودية اليوم في تصفيات كأس العالم في المجموعة الثانية في واحدة من المباريات القوية التي يترقبها الجمهور العماني والسعودي على السواء. ونرصد لكم نتيجة مباراة السعودية وعمان اليوم في واحدة من المباريات الهامة في تصفيات كأس العالم ضمن مباريات المجموعة الثانية من التصفيات لكأس العالم ونتابع معكم باقي نتائج مباريات اليوم في المجموعة والتي تؤثر على الترتيب العام في النهاية.